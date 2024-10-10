Андрей Журанков: Семененко попыткой шести четверных задал такой пинок!

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» восхитились попыткой Евгения Семененко исполнить шесть четверных прыжков на Мемориале Панина-Коломенкина.

Журанков: Семененко своей попыткой шести четверных задал такой пинок всему нашему мужскому одиночному катанию! До этого — два проката Марка [Кондратюка] с пятью квадами, и такой Семененко — вот, сейчас попробуем. Проверил себя. Да, скорее всего, этого не будет в сезоне дальше. Но это такую гонку задаёт — не один побежал, а остальные бегут группой за лидером.

Боброва: За счёт этого у нас есть шанс, когда мы выйдем на международную арену, быть во всеоружии. У мальчиков сейчас внутри большая конкуренция, как у девочек раньше была. За счёт этого они будут друг за другом тянуться.

Мемориал Панина-Коломенкина проходил в Санкт-Петербурге 2-5 октября. В мужском одиночном разряде победу одержал Николай Угожаев, второе место занял Глеб Лутфуллин, а третье — Евгений Семененко.