Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Журанков и Боброва похвалили Семененко за попытку шести четверных прыжков

Андрей Журанков: Семененко попыткой шести четверных задал такой пинок!
Евгений Семененко
Аудио-версия:
Комментарии

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» восхитились попыткой Евгения Семененко исполнить шесть четверных прыжков на Мемориале Панина-Коломенкина.

Журанков: Семененко своей попыткой шести четверных задал такой пинок всему нашему мужскому одиночному катанию! До этого — два проката Марка [Кондратюка] с пятью квадами, и такой Семененко — вот, сейчас попробуем. Проверил себя. Да, скорее всего, этого не будет в сезоне дальше. Но это такую гонку задаёт — не один побежал, а остальные бегут группой за лидером.

Боброва: За счёт этого у нас есть шанс, когда мы выйдем на международную арену, быть во всеоружии. У мальчиков сейчас внутри большая конкуренция, как у девочек раньше была. За счёт этого они будут друг за другом тянуться.

Мемориал Панина-Коломенкина проходил в Санкт-Петербурге 2-5 октября. В мужском одиночном разряде победу одержал Николай Угожаев, второе место занял Глеб Лутфуллин, а третье — Евгений Семененко.

Материалы по теме
Наша мужская фигурка просто вынесла мозг! Кажется, скоро падут мировые рекорды
Наша мужская фигурка просто вынесла мозг! Кажется, скоро падут мировые рекорды
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android