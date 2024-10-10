Журанков — о результатах Мемориала Панина: железно должен был выигрывать Семененко

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили итоги соревнований в мужском одиночном виде на Мемориале Панина-Коломенкина.

Боброва: Хочется отметить, что ещё на турнире памяти Гринькова выступал Марк Кондратюк уже после контрольных прокатов. И там тоже выдал неплохие прокаты. Пять четверных он сохранил, тройной аксель сохранил, но даже с таким контентом он очень сильно проиграл той тройке, которая была на Панина-Коломенкина. Очень сильно. И мы возвращаемся к тому, что вторая оценка была достаточно справедливая на соревнованиях, где выступал Кондратюк. 183,83 за произвольную программу против 205, 201 и 193,37 у Семененко с двойным лутцем, падением…

Журанков: Давай скажем прямо, что оценки Марка ближе к правильным оценкам по компонентам. В Питере задрали вторую оценку прилично, особенно Коле [Угожаеву] и Глебу [Лутфуллину].

На мой взгляд, железно должен был выигрывать Семененко, потому что компоненты Семененко должны быть значительно выше, чем компоненты Угожаева и Лутфуллина. Даже с падением на четверном сальхове. Даже с этой ошибкой Семененко, на мой взгляд, должен был по компонентам выигрывать.

Боброва: Здесь у нас два судьи снова не читают правил: с падением ставят 9,50. Он всё равно очень приличную вторую оценку получил, несмотря ни на что.

Журанков: Я к тому, что они не должны были получать столько, сколько им поставили. Вот я к чему говорю.

Ранее Боброва и Журанков восхитились попыткой Семененко исполнить шесть четверных прыжков.