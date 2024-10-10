Боброва: не показалось, что Бойкова/Козловский выходят соревноваться с Мишиной/Галлямовым

Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» прокомментировала соревнования спортивных пар на Мемориале Панина-Коломенкина.

«Мне показалось, что, несмотря на то что Бойкова и Козловский в открытую сказали в подкасте Транькова, что хотят выигрывать у Мишиной и Галлямова — этот старт, такое впечатление, они вышли пробовать четверной выброс. В принципе то, как они «звенели» на параллельных прыжках, на выбросах и вообще по катанию — они в очень хорошей форме и очень уверены в себе, что большой плюс. Но мне по их выходу не показалось, что они выходят соревноваться с Мишиной и Галлямовым. Они выходят пробивать свой потолок, доказывать, что они могут, сами себе. В них сквозила эта уверенность», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

Ранее Боброва и Журанков обсудили итоги Мемориала Панина-Коломенкина в мужском одиночном катании.