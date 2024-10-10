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Боброва восхитилась произвольной Мишиной и Галлямова под Майкла Джексона

Боброва: Джексон — сильный шаг для Мишиной/Галлямова и самой Москвиной
Анастасия Мишина, Александр Галлямов
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Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на Мемориале Панина-Коломенкина.

Боброва: Для меня программы Мишиной и Галлямова проигрывают программам Бойковой и Козловского. Короткая — меньше, чем произвольная. Но хочу спасибо сказать за произвольную, Джексон — это сильный шаг для ребят и самой Москвиной. Но момент скрипки… У них же оригинальные версии музыки в основном. Играет Майкл Джексон, всем известная музыка, а потом — из известной музыки сделана миди-версия. Такое ощущение, что у меня не хватает полноты песни Майкла Джексона. Меня это сбивает. Мне хочется оригиналы слушать.

Журанков: Они вообще тяжело катили. На этом фоне тяжёлого катания у меня возник вопрос — а их ли это движения, которые поставлены в их программе? Они не доделали ни одного движения Майкла Джексона. Они просто не доделывали хореографию. И не всё параллельно у них по движениям.

Ранее Боброва объяснила, почему не заметила соперничества Бойковой и Козловского с Мишиной/Галлямовым на Мемориале Панина-Коломенкина.

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