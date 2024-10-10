Журанков — о женском-одиночном: взяли курс, что юные девочки должны исполнить 5 ультра-си

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» предположили, как будет развиваться женское одиночное катание из-за тенденции на ультра-си среди юниорок.

Журанков: Мы взяли курс, что у нас юные девочки, которые должны исполнить пять ультра-си. Неважно, что с ними будет во взрослом фигурном катании, но вот сейчас они должны всё это вытворять.

Боброва: Я со временем немножко поменяла своё видение этого. Натаскивали девочек на четверные — случилась видимая и всеми обсуждаемая проблема со здоровьем, что если эти девочки в 12-13 лет начинают учить эти прыжки, то дальше определённого постпубертатного возраста они уже не выступают.

Мне кажется, пул девочек, которые сейчас выступают, скорее всего, я, по крайней мере, на это надеюсь, и по технике становится это немного видно, они не то что берегут себя… у них уже это более осознанно идёт. И даже если они потеряют, допустим, технику четверных лутцев, флипов, у кого они есть, то останутся в обойме с четверным тулупом, тройным акселем. И после пубертатного периода, как Лиза Туктамышева — наша ярчайшая звезда одиночного катания, сохранят возможность кататься дальше. Я начинаю замечать это у некоторых девочек.

Ранее Боброва и Журанков сказали, что думают о новых программах Мишиной/Галлямова и их выступлении на Мемориале Панина-Коломенкина.