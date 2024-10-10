Американцы Элльяна и Итан Пил выиграли ритм-танец на 7-м этапе юниорского Гран-при

Американские фигуристы Элльяна Пил и Итан Пил выиграли ритм-танец на седьмом этапе юниорского Гран-при в Уси (Китай). Они получили от судей 65,31 балла. Вторыми стали представители Канады Хли Нгуен и Брендан Джанг с результатом 60,55. Тройку лидеров замкнули французы Амбр Перрье-Жьянезини и Самюэль Блан-Клаперман (58,74).

Юниорский Гран-при. 7-й этап. Уси (Китай). Танцы на льду. Ритм-танец.

Элльяна Пил/Итан Пил (США) — 65,31. Хли Нгуен/Брендан Джанг (Канада) — 60,55. Амбр Перрье-Жьянезини/Самюэль Блан-Клаперман (Франция) — 58,74. Сара Кисимото/Ацухико Тамура (Япония) — 58,59. Оливия Айлин/Дилан Кейн (США) — 56,58.