Американцы Элльяна и Итан Пил выиграли ритм-танец на 7-м этапе юниорского Гран-при
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Американские фигуристы Элльяна Пил и Итан Пил выиграли ритм-танец на седьмом этапе юниорского Гран-при в Уси (Китай). Они получили от судей 65,31 балла. Вторыми стали представители Канады Хли Нгуен и Брендан Джанг с результатом 60,55. Тройку лидеров замкнули французы Амбр Перрье-Жьянезини и Самюэль Блан-Клаперман (58,74).
Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2024/25. Этап 7, Уси, Китай
Танцы на льду. Ритм-танец
10 октября 2024, четверг. 11:00 МСК
Окончено
1
США
2
Канада
3
Франция
Юниорский Гран-при. 7-й этап. Уси (Китай). Танцы на льду. Ритм-танец.
- Элльяна Пил/Итан Пил (США) — 65,31.
- Хли Нгуен/Брендан Джанг (Канада) — 60,55.
- Амбр Перрье-Жьянезини/Самюэль Блан-Клаперман (Франция) — 58,74.
- Сара Кисимото/Ацухико Тамура (Япония) — 58,59.
- Оливия Айлин/Дилан Кейн (США) — 56,58.
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