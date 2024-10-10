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Костылева выступит на первом этапе юниорского Гран-при России в Москве

Костылева выступит в Москве на первом этапе юниорского Гран-при России
Елена Костылева
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Фигуристка Елена Костылева из «Ангелов Плющенко» примет участие в первом этапе юниорского Гран-при России. Соревнования пройдут с 10 по 12 октября в Москве на ледовой арене «Мечта». Посещение турнира зрителями не предусмотрено. Короткие программы девушки покажут в пятницу, 11 октября, а произвольные — в субботу, 12 октября.

Ранее Костылева победила на соревнованиях «Памяти олимпийского чемпиона С. Гринькова», выполнив в произвольной программе три четверных прыжка. Спортсменка планировала также выступить на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, но пропустила его по решению тренерского штаба.

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