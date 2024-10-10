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Журанков назвал Валиеву уникальной фигуристкой

Журанков: Валиева у нас одна уникальная, мы не перестаём это повторять
Камила Валиева
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Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» объяснил, почему считает проблемой активное исполнение элементов ультра-си юными фигуристками.

«Делая акцент в юном возрасте на технически сложных элементах, они таким образом отнимают время у шагов, катания, хореографии, пластики на льду. Я даже не говорю в зале, я говорю именно на льду. Получается, потом они вырастают — это Валиевский вариант — и у них, взрослых, остаётся из всех четверных, которые были, тройной аксель и, дай бог, четверной тулуп, четверной сальхов.

Да, это очень конкурентоспособный вариант на международном уровне, мы все это понимаем. Но это-то остаётся, однако Валиева у нас одна уникальная, мы не перестаём это повторять, а здесь не наработана та же хореография…» — отметил Журанков в подкасте «Ход коньком».

Ранее Боброва и Журанков обсудили, к чему приведёт тенденция на ультра-си среди девушек-юниорок.

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