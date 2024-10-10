Боброва: не хочу говорить, что Базылюк пустая или ничего не делает

Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» сказала, что думает о выступлениях Маргариты Базылюк из группы Тутберидзе.

«Не хочу говорить, что Базылюк пустая или ничего не делает и так далее. Она очень даже катает. Она катучая. Там виден потенциал. И я прекрасно понимаю, что она делает какие-то фишечки в программе, которые есть. И видно, что это можно классно сделать. Но я боюсь, что в данном контексте они эти фишечки, штучечки и раскатки, которые можно сделать хорошо, не делают в сторону разгонов, чтобы она сосредоточилась на прыжке. Вот в этом проблема.

Мне очень нравится её стабильность. В том плане, что она и в прошлом году была очень стабильна и в этом году продолжает быть стабильна. Дай бог ей дальше… Опять же, я уверена, что штаб Тутберидзе прекрасно и без нас знает, над чем работать, и видит все эти моменты. Я думаю, что они просто будут раскрывать её и раскрывать. Сейчас она наберётся стабильности и уверенности, как мне кажется, и уже ей будут насыщать программу дальше», — поделилась Боброва в подкасте «Ход коньком».

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