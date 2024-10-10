Журанков — о Костылевой: суперталантливая девочка. Но что мы получим через 5 лет?

Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» объяснил, почему у него вызывает беспокойство желание фигуристки-юниорки Елены Костылевой побить рекорд Трусовой с пятью четверными прыжками.

Журанков: Мои вопросы адресованы на самом деле к той тенденции, которую задала федерация через судейство и через подходы в судействе в женском одиночном катании, в девичьем одиночном катании. То есть для того, чтобы разбег-прыжок-разбег-прыжок соответствующим образом оценивать второй оценкой и занижать её серьёзно, раз вы сильно завышаете техническую оценку — вы же плюсуете эти прыжки, да, может быть, где-то даже прощая кьюшечки (недокруты вполоборота), но вы же это делаете, и сейчас идёт явная тенденция.

Что у нас говорит Костылева? Костылева говорит: «А я хочу, как Трусова». То есть пример Трусовой тебе ничего не доказал? Вот посмотри: уже одни прошли этот путь. «Нет, у меня будет свой путь, я повторю и сделаю лучше». Даже не одна Трусова прошла этот путь. Есть примеры. В итоге, что исполняла на Олимпиаде из своего арсенала Щербакова и так далее? Посмотрите, как люди ищут баланс. Зачем вы идёте туда, где уже ходили?

Боброва: Но она же говорит, что сделает лучше. Может быть, лучше она сделает в программе. Мы посмотрим.

Журанков: Суперталантливая девочка. Тоже очень классная, суперталантливая девочка. В свои годы. Но что мы получим через пять лет?

Боброва: Мы посмотрим.

Журанков: Если будет на что смотреть. Задана определённая тенденция федерацией. Поэтому получается, что такие девчонки, которые классно катаются и которыми мы восхищались в прошлом сезоне на девичьем юниорском уровне, они понимают: «Куда нам деваться-то? Мы, получается, пролезть никуда не можем».

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