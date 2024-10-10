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Мухортова и Евгеньев о работе с Тутберидзе: если на льду что-то не получается — люлей даст

Спортивная пара Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев рассказали о тренировках у Тутберидзе.

Мухортова: Прекрасные условия, люди, которые хотят достичь максимума и помогают тебе в осуществлении твоих целей и желаний. Это лучшее место, куда мы могли попасть.

Евгеньев: Там окружение соответствующее. Не совру, если скажу, что все, от охранников до тренеров, прекрасные люди.

Мухортова: Они каждый раз помогают открыть дверь, здороваются, желают удачи на тренировках, на соревнованиях.

Евгеньев: Что касается персонала – у нас есть массажисты, врачи. Есть проблемы с прыжками – пожалуйста, иди на дополнительный лёд, попрыгай. Сергей Викторович [Дудаков] обязательно что-то подскажет. Если на льду что-то не получается – Этери Георгиевна люлей даст.

Мухортова: И сразу получится, – приводит слова Мухортовой и Евгеньева «Спорт день за днём».

Мухортова и Евгеньев перешли к Тутберидзе в июне 2023-го вместе с тренером Филиппом Тарасовым и другими спортсменами его группы.