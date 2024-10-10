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Мухортова и Евгеньев назвали главный совет Тутберидзе, который им помогает

Мухортова и Евгеньев назвали главный совет Тутберидзе, который им помогает
Анастасия Мухоротова, Дмитрий Евгеньев
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Дмитрий Евгеньев, выступающий в паре с Анастасией Мухортовой, рассказал, какой совет Этери Тутберидзе они считают главным.

«Дисциплина порождает результат, это уже слоган. Работаем дальше. Я до сих пор помню после чемпионата России слова Александра Валерьевича Филатова, директора нашего катка, когда мы не очень хорошо выступили в произвольной. Мы тогда примерно только месяц как переехали на новый каток. Он сказал, что условия теперь все есть, только работайте», — цитирует Евгеньева «Спорт день за днём».

Ранее Мухортова и Евгеньев поделились деталями тренировочного процесса у Тутберидзе после перехода к ней летом 2023-го.

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