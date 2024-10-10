Японский фигурист Рио Наката выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при ISU
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Японский фигурист Рио Наката выиграл короткую программу на седьмом этапе юниорского Гран-при ISU — 2024/2025 в Уси (Китай). Он получил от судей 81,55 балла. Вторым стал Яньхао Дуэйн Ли из Новой Зеландии с результатом 76,10. Тройку лидеров замкнул южнокореец Чэ Кын Ли (74,08).
Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2024/25. Этап 7, Уси, Китай
Юноши. Короткая программа
10 октября 2024, четверг. 14:10 МСК
Окончено
1
Рио Наката
Япония
81.55
2
Яньхао Дуэйн Ли
Новая Зеландия
76.10
3
Чэ Кын Ли
Южная Корея
74.08
Ранее в рамках юниорского Гран-при американские фигуристы Элльяна Пил и Итан Пил выиграли соревнования в ритм-танце.
Юниорский Гран-при ISU — 2024/2025. Седьмой этап. Уси (Китай). Юноши. Короткая программа.
- Рио Наката (Япония) - 81,55 балла.
- Яньхао Дуэйн Ли (Новая Зеландия) - 76,10.
- Чэ Кын Ли (Южная Корея) — 74,08.
- Тунхэ Тянь (Китай) — 69,33.
- Цзяжуй Ли (Гонконг) — 64,35.
- Пэтрик Блэкуэлл (США) - 64,24.
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