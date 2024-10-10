Японский фигурист Рио Наката выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при ISU

Японский фигурист Рио Наката выиграл короткую программу на седьмом этапе юниорского Гран-при ISU — 2024/2025 в Уси (Китай). Он получил от судей 81,55 балла. Вторым стал Яньхао Дуэйн Ли из Новой Зеландии с результатом 76,10. Тройку лидеров замкнул южнокореец Чэ Кын Ли (74,08).

Ранее в рамках юниорского Гран-при американские фигуристы Элльяна Пил и Итан Пил выиграли соревнования в ритм-танце.

Юниорский Гран-при ISU — 2024/2025. Седьмой этап. Уси (Китай). Юноши. Короткая программа.