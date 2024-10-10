Мухортова и Евгеньев рассказали о работе с психологом после перехода к Тутберидзе

Спортивная пара Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев поделились опытом работы с психологом после перехода к Этери Тутберидзе летом 2023-го.
Евгеньев: Опций – просто миллион. Если надо что-то отработать – иди, залов 20 штук. Если надо – хореограф выйдет на лёд, хоть на 15 минут, но поможет. Грех жаловаться.
Также у нас есть психолог Жанна Симак. Она нам очень помогала, особенно в прошлом сезоне, когда было очень много проблем, когда у Насти были сплошные травмы, потом – болезнь после чемпионата России.
Мухортова: Она помогла найти в себе силы не падать духом, сохранять спокойствие и мотивацию.
– Сейчас вы посещаете психолога?
Мухортова: Периодически на связи, если у нас какие-то сложности возникают.
Евгеньев: Мы можем ей позвонить, чаще всего мы с ней в онлайн-режиме работаем. — Цитирует Мухортову и Евгеньева «Спорт день за днём».
Ранее Мухортова и Евгеньев рассказали, как Тутберидзе помогает хорошо работать на тренировках.