Мухортова и Евгеньев рассказали о работе с психологом после перехода к Тутберидзе

Спортивная пара Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев поделились опытом работы с психологом после перехода к Этери Тутберидзе летом 2023-го.

Евгеньев: Опций – просто миллион. Если надо что-то отработать – иди, залов 20 штук. Если надо – хореограф выйдет на лёд, хоть на 15 минут, но поможет. Грех жаловаться.

Также у нас есть психолог Жанна Симак. Она нам очень помогала, особенно в прошлом сезоне, когда было очень много проблем, когда у Насти были сплошные травмы, потом – болезнь после чемпионата России.

Мухортова: Она помогла найти в себе силы не падать духом, сохранять спокойствие и мотивацию.

– Сейчас вы посещаете психолога?

Мухортова: Периодически на связи, если у нас какие-то сложности возникают.

Евгеньев: Мы можем ей позвонить, чаще всего мы с ней в онлайн-режиме работаем. — Цитирует Мухортову и Евгеньева «Спорт день за днём».

Ранее Мухортова и Евгеньев рассказали, как Тутберидзе помогает хорошо работать на тренировках.