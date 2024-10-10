«Даже не знаю, как они держатся». Российских фигуристок пожалела одиночница из Швейцарии

Швейцарская одиночница с русскими корнями Анастасия Бранденбург сказала, что думает о недопуске российских фигуристок на международные старты.

— Российских фигуристов нет на международной арене уже несколько лет. Вспоминают ли наших спортсменов?

— Думаю, что вспоминают, но тихо.

— Ты каталась на одном льду с Акатьевой, Двоеглазовой, Садковой. Как считаешь, в случае допуска на международную арену на какие бы места они претендовали?

— Если Соня или Алиса — то всё, им точно первое место, без вопросов. Я очень сочувствую девочкам, всё-таки не быть третий год на международных стартах… Мне их очень жалко. Даже не знаю, как они держатся.

Очень хотела бы посоревноваться с моими подружками, это было бы круто. Даже неважно, как я выступлю, хотелось бы просто их увидеть. На международных турнирах я пока выступала без русских, если бы сейчас была возможность их вернуть — было бы здорово. А так — слежу за вашим внутренним сезоном, болею за своих подруг, — приводит слова Бранденбург Sport24.

Ранее стало известно, что на первом этапе юниорского Гран-при России выступит Елена Костылева из «Ангелов Плющенко».