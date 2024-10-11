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Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, следили ли за советом ISU, на котором могли допустить россиян

Мишина и Галлямов рассказали, следили ли за советом ISU, на котором могли допустить Россию
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
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Чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, как отнеслись к решению ISU продлить отстранение россиян от международных стартов.

– Совсем недавно прошёл совет ISU, в повестке которого появился вопрос о допуске россиян до международных стартов, но пока ничего не поменялось. Следили ли вы за развитием событий?

Анастасия. Мы не особо следили за этим. Когда решение уже было вынесено, мы об этом прочитали, поняли – в этом сезоне будет вот так. Честно говоря, мы и не особо ожидали. Наоборот, наверное, было бы сюрпризом, что допустили.

Александр. Ленту новостей специально я не обновлял каждую минуту, просто увидел новость и понял, что придётся работать в том же режиме, — сказали спортсмены в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, российские фигуристы пропустят международный сезон-2024/2025 и снова будут соревноваться на внутренней арене.

Полное интервью с Мишиной и Галлямовым выйдет на «Чемпионате» в 10:00.

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