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«Нужно думать над идеями». Анастасия Мишина — о новой теме для «Русского вызова»

«Нужно думать над идеями». Анастасия Мишина — о новой теме для «Русского вызова»
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
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Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, прокомментировала новую тему турнира «Русский вызов» — «Хорошее настроение».

«Вообще этот турнир очень интересный в плане творчества, нет каких-то обязательных элементов, и можно именно творить, чего мы не можем делать в своих соревновательных программах. Конечно, желание есть, но нужно думать над идеями, потому что это очень обширная тема», — сказала Мишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, в 2023 году фигуристы ставили шоу-номера под русскую музыку. Победителем турнира во второй раз подряд стал Алексей Ягудин.

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