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Фигурист Александр Галлямов оценил идею провести турнир на льду Байкала

Фигурист Александр Галлямов оценил идею провести турнир на льду Байкала
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Комментарии

Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали идею провести турнир по фигурному катанию на льду озера Байкал.

– Рассказывали ли вам что-то о турнире, который будет проходить на Байкале?

Анастасия. Нет, мы знаем только то, что было в медиа.

Александр. Мы обрадовались, когда увидели эту новость. Видел много роликов, как люди катаются на льду на Байкале, – они очень атмосферные, было бы очень приятно там выступить, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, уникальный турнир планируется провести весной 2025 года. Точная дата и подробности пока не разглашаются.

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