Фигурист из США собирает $ 3000, чтобы поехать на турнир и заплатить гонорар тренеру

Американский фигурист-одиночник Николас Брукс объявил сбор денег на сайте краудфандинга, чтобы поехать на соревнования в Европе. Спортсмен рассчитывает получить за счёт пожертвований $ 3 тыс. — это половина от необходимой ему суммы.

На момент публикации новости Бруксу удалось собрать за счёт пожертвований $ 2,5 тыс.

«Команда США! Меня зовут Николас Брукс. Мне 16 лет, я участник национальных и международных соревнований и призёр. Я родился и вырос в Глендейле, штат Аризона, а сейчас живу и тренируюсь в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Я люблю кататься. Мне нравится выступать перед публикой, а также прыгать, успешно приземляя тройной аксель и четверной тулуп на соревнованиях.

Меня пригласили в Европу на международный турнир в октябре 2024-го от имени Федерации фигурного катания США, чтобы представлять сборную США как фигурист-юниор в мужском одиночном разряде. Однако для этого нужно, чтобы мы сами оплатили туда поездку.

Я прошу о помощи, чтобы продолжать стремиться к своей мечте.

Оба моих родителя работают полный рабочий день, плюс на дополнительных работах в течение последних нескольких лет, чтобы покрыть постоянно растущие расходы на фигурное катание. Так как времени для сбора средств на эту поездку мало, я прошу о помощи. Поездка обойдётся примерно в $ 6 тыс., включая авиабилеты, расходы на гостиницу, стартовый взнос, а также гонорар тренеру и его расходы. Я пытаюсь собрать половину.

Я буду очень благодарен за всё, большие и малые суммы. И, если вы не можете пожертвовать, пожалуйста, просто поделитесь моей публикацией, чтобы она получила больше внимания. Спасибо и благословения вам», — гласит обращение Брукса на сайте Gofundme.com.

Напомним, в прошлом году на этой же краудфандинговой площадке собирал $ 25 тыс. бывший российский и белорусский фигурист Иван Десятов, чтобы получить возможность выступать за США.