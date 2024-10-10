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Горшенина и Макаров выиграли ритм-танец на юниорском этапе Гран-при России в Москве

Горшенина и Макаров выиграли ритм-танец на юниорском этапе Гран-при России в Москве
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Арина Горшенина и Илья Макаров выиграли ритм-танец на этапе юниорского Гран-при России в Москве. Они получили от судей 66,37 балла. Вторыми стали Мария Фефелова и Артём Валов с результатом 65,26. Тройку лидеров замкнули Зоя Пестова и Сергей Лагутов (64,29).

Юниорский Гран-при России. Первый этап. Москва. Танцы на льду. Ритм-танец.

  • Арина Горшенина/Илья Макаров — 66,37.
  • Мария Фефелова/Артём Валов — 65,26.
  • Зоя Пестова/Сергей Лагутов — 64,29.
  • Елизавета Ростилова/Денис Ауров — 55,21.
  • Евдокия Крючкова/Артём Мякишев — 54,39.

Напомним, сегодня, 10 октября, на седьмом этапе юниорского Гран-при, проходящем в Уси (Китае) американцы Элльяна и Итан Пил выиграли ритм-танец с результатом 65,31.

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