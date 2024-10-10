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Плющенко сказал, что Костылева должна победить всех в этом году

Плющенко — воспитаннице Костылевой: в этом году мы должны всех победить, да?
Елена Костылева
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Евгений Плющенко обозначил воспитаннице Елене Костылевой цели в текущем спортивном сезоне во время посещения его катка представителями СМИ.

«Посмотрите какая! Она же талантливая. Чемпионка России, между прочим. В этом году мы должны всех победить, да? (Обращается к Костылевой) И сделать уникальную историю», — сказал Плющенко в видео на YouTube-канале yanapozitive37.

Елена Костылева, в свою очередь, ответила на вопросы представителей СМИ.

— А что для тебя фигурное катание?
— Жизнь!

— Что пожелаешь начинающим спортсменам?
— Сначала нужно хорошо научиться скользить, — ответила Костылева в видео на YouTube-канале yanapozitive37.

Костылева примет участие в первом этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Москве с 10 по 12 октября.

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