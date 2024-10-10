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Чернышова/Вильчик — победители коротких программ спортивных пар на этапе Гран-при в Москве

Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик выиграли короткие программы спортивных пар на этапе юниорского Гран-при России в Москве. Они получили от судей 63,31 балла. Вторыми стали Вероника Меренкова/Даниль Галимов с результатом 62,94. Тройку лидеров замкнули Полина Шешелева и Егор Карнаухов (62,77).

Юниорский Гран-при России. Первый этап. Москва. Короткие программы. Спортивные пары.

Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик — 63,31.

Вероника Меренкова/Даниль Галимов — 62,94.

Полина Шешелева/Егор Карнаухова — 62,77.

Майя Шегай/Андрей Шадерков — 59,82.

Юлия Филимонова/Илья Пыльнев — 54,39.

Ранее Арина Горшенина и Илья Макаров выиграли ритм-танец на юниорском этапе Гран-при России в Москве с результатом 65,31.