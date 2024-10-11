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«Для меня это было вау». Александр Галлямов — о необычном подарке от болельщиков

«Для меня это было вау». Александр Галлямов — о необычном подарке от болельщиков
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
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Чемпион мира по фигурному катанию Александр Галлямов рассказал о самых памятных подарках от болельщиков.

– На мемориале Панина внимание к парному катанию и, в частности, к вашей паре было очень серьёзным – и большое количество игрушек, и уникальные подарки – куклы ручной работы. Что из креатива фанатов запомнилось больше всего за последние годы?

– Таких кукол нам дарят уже в третий раз (улыбается). Раньше нам дарили кукол в образах из программы «Элвис Пресли», а давным-давно, в первый наш совместный с Настей сезон, нам подарили кукольных нас в обычной одежде, это было на чемпионате России перед Олимпиадой в Пхёнчхане. Для меня это было вау, очень понравились тогда эти куклы. До сих пор это помню, хотя столько лет уже прошло, – сказал Галлямов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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