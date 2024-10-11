Мишина и Галлямов: нужно выделить время, чтобы съездить в детский дом и подарить игрушки

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, что делают с игрушками, которые болельщики бросают им на лёд после выступлений.

Анастасия. Есть какие-то игрушки, которые чем-то цепляют, запоминаются, их я оставляю. Не могу сказать, что их очень много, но какие-то у меня дома есть. Многие я отдаю – у меня много друзей, знакомых с детьми.

Александр. Мишка, которого подарили на контрольных прокатах, уехал к родителям домой. Мишки, которых подарили после короткой программы на мемориале, тоже отправились к родителям. После прокатов собралось определённое количество игрушек, и теперь нужно выделить время, чтобы съездить в детский дом и подарить их, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, Мишина и Галлямов начали сезон с победы на мемориале Панина-Коломенкина.