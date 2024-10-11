Плющенко — о начале карьеры: собирал бутылки, жрать нечего было, постоянно видел полицию

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объяснил, почему решил построить школу фигурного катания, вспомнив сложности, с которыми он столкнулся в начале карьеры.

«Это совершенно не бизнес, это не приносит денег. Это была моя мечта. В своё время я собирал бутылки, жрать нечего было. Я приехал из Волгограда в Петербург один, без родителей – не было совершенно есть. Приходилось собирать бутылки и сдавать их. И на эти денежки, на копейки, покупал хлеб себе, батон, чай. И вот так жил.

Потом приехала ко мне мама из Волгограда. Мы снимали комнату в коммунальной квартире. С мышами, крысами. Пьяные люди какие-то были, наркоманы, я постоянно видел полицию, которая приезжала. И я для своих детей решил, что, когда я выиграю, когда стану зарабатывать деньги, смогу это позволить, я решил построить ледовую арену. Это была моя мечта. Я просто не думал, что построю её дома. Я хотел сделать для детей. Так как у меня растут ещё и мои сыновья, они занимаются фигурным катанием, ещё и для них.

Я помню прекрасно, как было мне тяжело. Когда в рваных штанах ходил и в рваных кроссовках, когда ко мне пришёл Антон Сихарулидзе – он старше меня на семь лет – и увидел, что я в рваном, он принес сумку на следующий день своих вещей. Они мне были большие, но мне так было приятно, я так воспрял духом, начал тренироваться.

И вот кто-то мне помогал – и я решил, что я тоже буду помогать. Именно тем, кто нуждается в этом. И вот мы с Яной [Рудковской] сейчас этим занимаемся», – сказал Плющенко для YouTube-канала yanapozitive37.