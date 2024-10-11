Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кондратюк будет совмещать соревнования с выступлениями в спектакле Авербуха

Кондратюк будет совмещать соревнования с выступлениями в спектакле Авербуха
Марк Кондратюк
Комментарии

Постановщик ледовых шоу Илья Авербух заявил, что Марк Кондратюк примет участие в его спектакле «Кармен», несмотря на продолжение спортивной карьеры.

«Хочу отметить, что Марк Кондратюк — действующий спортсмен, продолжает свою спортивную карьеру блестящую, показал себя на контрольных прокатах, снял все вопросы. И я благодарю Марка, что несмотря на подготовку… Он уже был участником спектакля „Кармен“ и выделил время, чтобы выступать перед зрителем», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, на контрольных прокатах Кондратюк приземлил пять четверных прыжков в произвольной программе. Затем с аналогичным контентом он выиграл турнир памяти Сергея Гринькова.

Материалы по теме
«Пятиквадка» Кондратюка удалась — будет рекорд? Малинину повезло, что россиян не пускают
«Пятиквадка» Кондратюка удалась — будет рекорд? Малинину повезло, что россиян не пускают
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android