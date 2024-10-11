«Я человек более спокойный и сдержанный». Евгения Медведева — о роли Кармен

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала об исполнении роли Кармен в одноимённом ледовом спектакле Ильи Авербуха.

«Было ли трудно вживаться в образ… В некоторых моментах приходится включать актёрское мастерство, поскольку Кармен — дама необычная, строптивая. Я думаю, что сравнивать меня в жизни и межличностных отношениях с Кармен не совсем правильно будет, я человек более спокойный, сдержанный и расчётливый. Но существует сценический образ, который выстроен десятилетиями. Это большая ответственность — показывать такого яркого персонажа, тем более на льду, тем более на большую арену, «ЦСКА-арену». Но я делаю всё для того, чтобы справиться.

Нам повезло, на самом деле, артистам и фигуристам, что существует такой прекрасный предмет, как зеркало, можно перед ним встать и отработать своего персонажа. Поэтому в роль приходится вживаться, но в этом вся прелесть нашей работы. Мы хоть и фигуристы, но по завершении карьеры у нас очень много прекрасных продолжений, в том числе актёрское», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.