Кондратюк анонсировал четверные прыжки в шоу «Кармен»: не пять, но вы их точно увидите

Чемпион Европы Марк Кондратюк заявил, что будет исполнять четверные прыжки в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Кармен».

«Наверное, всё-таки не пять четверных, немного поменьше. Но вы их точно увидите.

Восемь-девять лет назад, будучи на сборах в Сочи, нас пригласили в ледовый дворец «Айсберг» посмотреть шоу «Кармен». Будучи ребёнком, я не мог представить, что спустя энное количество лет я буду сидеть в таком составе с такими великими спортсменами и быть частью этого шоу. Я уже не первый раз катаю тореадора — и в этом году выступали, и в прошлом. Это огромная честь. мне очень нравится это шоу», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.