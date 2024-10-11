«Это 14-часовая смена». Медведева — о сложностях в работе ведущей «Ледникового периода»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, как прошёл первый съёмочный день в качестве ведущей на «Народном ледниковом периоде». Она вела программу вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

«Мы раньше уже работали с Алексеем Ягудиным. Если вспоминать первый проект, в котором была я в роли ведущей, — сейчас это, конечно, небо и земля в целом. Алексей всегда был профессионалом, он работает с камерой и микрофоном же очень много лет. У меня опыта меньше, это чувствуется.

Первый съёмочный день, кастинг, по продолжительности и объёму был одним из самых сложных на моём веку. Это 14-часовая смена, всё это время на льду, на коньках, общались с огромным количеством участников, у которых горели глаза, кто-то нервничал. Мы писали подводки, открытия, закрытия программы. Но при этом я почувствовала, что мне комфортно, и если сравнивать с 18-м годом — тогда это выпало сразу после Олимпиады — то, конечно же, сейчас мне эта работа абсолютно в удовольствие.

Мне с Лёшей очень комфортно, потому что Алексей у нас отвечает за юмор в проекте. С Лёшей не соскучишься — он разряжает обстановку. У меня такого яркого таланта в этом нет, я больше работаю по сценарию, и мы хорошо друг друга дополняем. Если чувствуется какое-то напряжение у участников — они перед камерой-то никогда не стояли, а тут и аудитория такая большая, и сидят пять судей, которые выставляют оценки… Не просто судьи, а Татьяна Навка, Татьяна Анатольевна Тарасова, которые ролевые модели вообще для нас всех, не только фигуристов, но и широких масс. Конечно, это нервно, конечно, напряжение возникает, и Алексей справляется с этим напряжением, а я стараюсь учиться у него», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.