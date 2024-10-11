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«Соперницами нас считаете вы». Медведева — о замене Загитовой в «Ледниковом периоде»

«Соперницами нас считаете вы». Медведева — о замене Загитовой в «Ледниковом периоде»
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева объяснила, почему согласилась заменить Алину Загитову в качестве ведущей «Ледникового периода».

«Я даже это комментировать не буду. Соперницами нас считаете только вы. Илья всё сказал. У меня был прекрасный опыт ведения в 2018 году, мне безумно понравилось в течение двух сезонов кататься. В этом сезоне из-за каких-то своих проектов, из-за подготовки ледового шоу я не смогла кататься, к сожалению. Всё-таки я пока что больше себя ассоциирую с фигуристкой. Мне очень нравится кататься в паре, мне очень нравится пробовать много образов, я получаю от этого колоссальное удовольствие. Но в этом сезоне так. Предложили — согласилась», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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