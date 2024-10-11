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«Только когда всё выиграет». Илья Авербух позвал Марка Кондратюка на «Ледниковый период»

«Только когда всё выиграет». Илья Авербух позвал Марка Кондратюка на «Ледниковый период»
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух рассказал, когда планирует пригласить чемпиона Европы Марка Кондратюка в «Ледниковый период» в качестве ведущего. Также продюсер раскрыл, кто примет участие в шоу в нынешнем сезоне.

«Впервые в «Ледниковом периоде» примет участие Елизавета Туктамышева в качестве партнёрши, впервые примут участие Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Это фабрика творчества «Ледникового периода». Ждём Марка, только когда уже всё выиграет», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, новыми ведущими «Ледникового периода» стали двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.

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