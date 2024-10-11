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Марк Кондратюк отреагировал на предложение Авербуха поучаствовать в «Ледниковом периоде»

Марк Кондратюк отреагировал на предложение Авербуха поучаствовать в «Ледниковом периоде»
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Чемпион Европы Марк Кондратюк высказался о предложении серебряного призёра Олимпийских игр 2002 года Ильи Авербуха стать новым ведущим «Ледникового периода» после завершения соревновательной карьеры.

«Сначала спорт, это действительно так. Мне кажется, карьера спортсмена очень коротка — ну сколько мне осталось? Буквально несколько лет. Хотелось бы максимально за это время всё сделать в спортивной карьере, а уже потом, если меня приютят, я, конечно, с удовольствием поучаствую», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, новыми ведущими «Ледникового периода» стали двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.

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