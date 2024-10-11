«Для неё это мотивация жить». Илья Авербух — о Татьяне Тарасовой в «Ледниковом периоде»

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух рассказал, как заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова относится к своей работе в «Ледниковом периоде».

«Ледниковый период» — это остров мира фигурного катания, где многие имеют свою точку опоры. Татьяна Тарасова — судья, без которой проект представить невозможно. Когда я сказал, что будет «Ледниковый», это для неё мотивация жить. Для неё каждая съёмка — это новый вызов, новая история. И эту ценность нельзя преуменьшать.

Также мы знаем, с какой бедой столкнулся Рома Костомаров. Рома Костомаров и Оксана Домнина будут теперь сидеть в жюри. Рома внутри проекта, внутри семьи, для него это очень важно. Теперь его слова всем тем, кто катается, всем тем, кто слушает его, будут иметь дополнительную мотивационную значимость. В этом плане «Ледниковый период» — гораздо больше, чем просто развлекательное шоу», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.