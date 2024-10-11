Илья Авербух заявил, что Камила Валиева не примет участия в «Ледниковом периоде»

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух подтвердил, что направлял предложение поучаствовать в шоу «Ледниковый период» фигуристке Камиле Валиевой, однако девушки в новом сезоне не будет.

«Камила Валиева принимать участие в этом проекте не будет. Действительно было предложение Камиле, но в этом проекте она не участвует», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, новыми ведущими «Ледникового периода» стали двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, заменившая Алину Загитову, и олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.