Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Авербух заявил, что Камила Валиева не примет участия в «Ледниковом периоде»

Илья Авербух заявил, что Камила Валиева не примет участия в «Ледниковом периоде»
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух подтвердил, что направлял предложение поучаствовать в шоу «Ледниковый период» фигуристке Камиле Валиевой, однако девушки в новом сезоне не будет.

«Камила Валиева принимать участие в этом проекте не будет. Действительно было предложение Камиле, но в этом проекте она не участвует», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, новыми ведущими «Ледникового периода» стали двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, заменившая Алину Загитову, и олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.

Материалы по теме
«Для неё это мотивация жить». Илья Авербух — о Татьяне Тарасовой в «Ледниковом периоде»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android