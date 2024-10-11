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Елена Костылева снялась с этапа юниорского Гран-при в Москве из-за травмы

Елена Костылева снялась с этапа юниорского Гран-при в Москве из-за травмы
Елена Костылева
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Фигуристка Елена Костылева, тренирующаяся в академии «Ангелы Плющенко», не выступит на этапе юниорского Гран-при в Москве, который проходит 10-12 октября.

«Дорогие болельщики, Лена не примет сегодня участие на этапе Гран-при. Давайте пожелаем здоровья и не расстраиваться, всё ещё будет!» — сообщает официальный фан-клуб 12-летней спортсменки.

В соцсетях Костылевой её мама сообщила, что Елена получила травму на тренировке.

В текущем сезоне Костылева выступила на турнире памяти Сергея Гринькова и выиграла, исполнив в произвольной программе три четверных прыжка. Затем она снялась с мемориала Панина-Коломенкина, где могла посоперничать с Маргаритой Базылюк из группы Этери Тутберидзе.

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