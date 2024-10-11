«Аня приходит, пробует ногу». Авербух — о выступлении Щербаковой в «Ледниковом периоде»

Хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух ответил на вопрос об участии олимпийской чемпионки Анны Щербаковой в «Народном ледниковом периоде».

«Что касается Ани Щербаковой, тут несколько вводных есть: по графику, по партнёрам. Но главное, конечно, это здоровье Ани. Травма очень тяжёлая, операция была сложнейшая, поэтому сейчас многое будет зависеть от здоровья Ани. Только осторожно она сейчас выходит на лёд, несколько тренировок провела, и ей нужно дать немножко времени, чтобы почувствовать, есть ли болевые ощущения. Форсировать ничего не будем.

Увидеть Аню в разных амплуа — это большой подарок, но в первую очередь мы думаем о здоровье. На данный момент не могу подтвердить участие Ани, но мы по прежнему общаемся, Аня приходит, катается, пробует ногу, и мы смотрим её состояние», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, съёмки первого выпуска «Народного ледникового периода» уже состоялись. В числе подтверждённых участников — чемпионка мира Елизавета Туктамышева.