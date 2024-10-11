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Японские фигуристки занимают первые два места после КП на юниорском Гран-при ISU

Японские фигуристки занимают первые два места после КП на юниорском Гран-при ISU
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Японская фигуристка Ами Накаи выиграла короткую программу на седьмом этапе юниорского Гран-при ISU — 2024/2025 в Уси (Китай). Она получила от судей 68,66 балла. Второе место заняла её соотечественница Ё Такаги с результатом 66,03. Тройку лидеров замкнула представительница Южной Кореи Юсеонг Ким (64,20).

В четверг, 10 октября, в соревнованиях юношей короткую программу лучше всех исполнил японский фигурист Рио Наката.

Юниорский Гран-при ISU — 2024/2025. Седьмой этап. Уси (Китай). Девушки. Короткая программа.

  1. Ами Накаи (Япония)  68,66 балла.
  2. Ё Такаги (Япония) — 66,03.
  3. Юсеонг Ким (Южная Корея) — 64,20.
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