Японские фигуристки занимают первые два места после КП на юниорском Гран-при ISU

Японская фигуристка Ами Накаи выиграла короткую программу на седьмом этапе юниорского Гран-при ISU — 2024/2025 в Уси (Китай). Она получила от судей 68,66 балла. Второе место заняла её соотечественница Ё Такаги с результатом 66,03. Тройку лидеров замкнула представительница Южной Кореи Юсеонг Ким (64,20).

В четверг, 10 октября, в соревнованиях юношей короткую программу лучше всех исполнил японский фигурист Рио Наката.

Юниорский Гран-при ISU — 2024/2025. Седьмой этап. Уси (Китай). Девушки. Короткая программа.

Ами Накаи (Япония) — 68,66 балла. Ё Такаги (Япония) — 66,03. Юсеонг Ким (Южная Корея) — 64,20.