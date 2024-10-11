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Олимпийская чемпионка Елена Бережная попробовала себя в роли модели

Олимпийская чемпионка Елена Бережная попробовала себя в роли модели
Елена Бережная
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Олимпийская чемпионка 2002 года в спортивных парах Елена Бережная попробовала себя в роли модели.

Экс-фигуристка поучаствовала в фотосессии на смотровой площадке Лахта-центра, где примерила самые модные образы сезона. По информации ледового театра Санкт-Петербурга, фотографии попадут в фэшн-журналы. Съёмка приурочена ко дню рождения Елены: 11 октября ей исполнилось 47 лет.

Напомним, Бережная выступала в паре с Антоном Сихарулидзе, который сейчас возглавляет Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). Помимо олимпийского золота, спортсмены по два раза выиграли чемпионат мира и чемпионат Европы.

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