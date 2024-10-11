«Отталкивались от идеи нижнего белья той эпохи». Российские танцоры показали новые костюмы

Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко вместе с тренером Еленой Соколовой представили костюмы к произвольной программе «Гамлет» сезона-2024/2025.

Соколова. На идею создания костюма для Кати нас натолкнул фильм «Гамлет» 1964 года с Анастасией Вертинской. В нём Офелия, когда отправлялась топиться на болото, шла в нижнем белье. Нижнее бельё того века — это корсет, подъюбник, турнюр, панталоны. Поэтому при разработке костюма мы отталкивались от идеи нижнего белья той эпохи. Цвет для костюма выбрали молочный в сочетании с болотно-зелёным, чтобы создать эффект тины и цветов, прилипших к одежде. Ручная вышивка помогла сделать эти детали более реалистичными. Второй источник вдохновения — картина «Смерть Офелии» Джона Эверетта Милле и последний показ Джона Гальяно для Maison Margiela 2024 с корсетами.

Миронова. Мало кто замечает, но в моём костюме есть еще одна необычная деталь — полупрозрачные перчатки, имитирующие пергаментную кожу в складках от долгого нахождения персонажа Офелии в воде.

Устенко. Мой костюм минималистичен. Чёрный, стилизованный под эпоху с рукавами-фонариками. В противовес светлому костюму Кати, чтобы усилить игру чувств и показать контраст мужского и женского, сдержанности и безумия, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.