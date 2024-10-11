Дмитрий Губерниев: без репортажей Тарасовой фигурное катание стало пресным

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рад возвращению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в жюри «Ледникового периода».

«Татьяна Анатольевна — легенда не только мирового тренерского цеха, но и мирового комментаторского искусства. Я с ней и Олегом Табаковым комментировал открытие Олимпиады в Турине 18 лет назад. Без её репортажей фигурное катание стало пресным. Чего-то там не хватало. Сейчас слава богу, что мы наконец-то увидим и услышим Татьяну Анатольевну по крайней мере в рамках шоу, потому что она прекрасна во всех отношениях.

Я её безумно люблю, желаю ей долгих лет жизни и продолжать совершенно блестяще комментировать. Она выдающийся человек. Молодцы, что вернули Тарасову в «Ледниковый период», а там, возможно, и дальше. Я у её ног и буду ловить каждое её слово», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Напомним, съёмки нового «Ледникового периода» уже стартовали.