Японец Рио Наката выиграл седьмой этап юниорского Гран-при в Китае
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Японский фигурист Рио Наката стал победителем седьмого этапа юниорского Гран-при в Уси (Китай). Он получил от судей 233,53 балла. Вторым стал представитель Китая Тунхэ Тянь с результатом 207,95. Тройку лидеров замкнул Яньхао Дуэйн Ли из Новой Зеландии (206,45).
Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2024/25. Этап 7, Уси, Китай
Юноши. Произвольная программа
11 октября 2024, пятница. 14:40 МСК
Окончено
1
Рио Наката
Япония
233.53
2
Тунхэ Тянь
Китай
207.95
3
Яньхао Дуэйн Ли
Новая Зеландия
206.45
Юниорский Гран-при. Седьмой этап, Уси (Китай). Юноши
- Рио Наката (Япония) — 233,53
- Тунхэ Тянь (Китай) — 207,95
- Яньхао Дуэйн Ли (Новая Зеландия) — 206,45
- Чэ Кын Ли (Южная Корея) — 201,45
- Дэвид Бондарь (Канада) — 196,86
- Пэтрик Блэкуэлл (США) — 196,47
- Цзяжуй Ли (Гонконг) — 182,99
- Цихань Чжао (Китай) — 182,56
- Джон Ким (Канада) — 175,56
- Артур Смагулов (Казахстан) — 173,32
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