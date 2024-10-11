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Японец Рио Наката выиграл седьмой этап юниорского Гран-при в Китае

Японец Рио Наката выиграл седьмой этап юниорского Гран-при в Китае
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Японский фигурист Рио Наката стал победителем седьмого этапа юниорского Гран-при в Уси (Китай). Он получил от судей 233,53 балла. Вторым стал представитель Китая Тунхэ Тянь с результатом 207,95. Тройку лидеров замкнул Яньхао Дуэйн Ли из Новой Зеландии (206,45).

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2024/25. Этап 7, Уси, Китай
Юноши. Произвольная программа
11 октября 2024, пятница. 14:40 МСК
Окончено
1
Рио Наката
Япония
233.53
2
Тунхэ Тянь
Китай
207.95
3
Яньхао Дуэйн Ли
Новая Зеландия
206.45

Юниорский Гран-при. Седьмой этап, Уси (Китай). Юноши

  1. Рио Наката (Япония) — 233,53
  2. Тунхэ Тянь (Китай) — 207,95
  3. Яньхао Дуэйн Ли (Новая Зеландия) — 206,45
  4. Чэ Кын Ли (Южная Корея) — 201,45
  5. Дэвид Бондарь (Канада) — 196,86
  6. Пэтрик Блэкуэлл (США) — 196,47
  7. Цзяжуй Ли (Гонконг) — 182,99
  8. Цихань Чжао (Китай) — 182,56
  9. Джон Ким (Канада) — 175,56
  10. Артур Смагулов (Казахстан) — 173,32
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