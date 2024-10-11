Японец Рио Наката выиграл седьмой этап юниорского Гран-при в Китае

Японский фигурист Рио Наката стал победителем седьмого этапа юниорского Гран-при в Уси (Китай). Он получил от судей 233,53 балла. Вторым стал представитель Китая Тунхэ Тянь с результатом 207,95. Тройку лидеров замкнул Яньхао Дуэйн Ли из Новой Зеландии (206,45).

Юниорский Гран-при. Седьмой этап, Уси (Китай). Юноши

Рио Наката (Япония) — 233,53 Тунхэ Тянь (Китай) — 207,95 Яньхао Дуэйн Ли (Новая Зеландия) — 206,45 Чэ Кын Ли (Южная Корея) — 201,45 Дэвид Бондарь (Канада) — 196,86 Пэтрик Блэкуэлл (США) — 196,47 Цзяжуй Ли (Гонконг) — 182,99 Цихань Чжао (Китай) — 182,56 Джон Ким (Канада) — 175,56 Артур Смагулов (Казахстан) — 173,32