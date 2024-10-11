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Плющенко назвал задачи на сезон Игнатова, Муравьёвой и Костылевой, но не упомянул Трусову

Плющенко назвал задачи своих фигуристов на сезон, не упомянув Трусову
Евгений Плющенко
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал задачи на соревновательный сезон-2024/2025 для своих подопечных.

«Если мы выйдем сейчас на международную арену, мы обыграем всех. Может быть, в мужском одиночном катании – не факт, но в топ-3 можно войти. Парное катание у нас всегда было сильное. Танцы – отдельный вид спорта. Я стараюсь туда не лезть и не следить. Что касается одиночников – и женщин, и мужчин – можно бороться.

Мы должны переждать. Мы должны продолжать работать. Что касается моих спортсменов, все работают, все пашут. У нас с Макаром Игнатовым поставлена задача – войти в тройку на чемпионате России в этом году. Также в топ-3 – с Соней Муравьёвой.

С Леной Костылевой – занять первые места. С моим сыном – первые места по его разряду. У каждого стоит своя задача», – цитирует Плющенко Sport24.

Отметим, что тренер не упомянул Александру Игнатову (в девичестве – Трусову), которая выступила на контрольных прокатах сборной России 15-16 сентября.

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