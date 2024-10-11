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Фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Софья Самоделкина показали видео совместного танца

«Мои сны при температуре 39». Щербакова и Трусова показали совместный танец
Анна Щербакова
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поделилась видео совместного танца с другими фигуристками.

В ролике также появились Александра Игнатова (в девичестве — Трусова), Софья Самоделкина, Мария Мазур и Кира Трофимова.

«Мои сны при температуре 39», — подписала Щербакова публикацию.

Напомним, Щербакова долгое время восстанавливалась после травмы и не выступала даже в шоу. В данный момент она рассматривает предложение Ильи Авербуха о выступлении в «Народном Ледниковом периоде», съёмки которого уже стартовали.

Игнатова выступила на контрольных прокатах сборной России, показав обе программы. Пока неизвестно, выступит ли Александра на соревнованиях.

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