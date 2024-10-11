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Марк Кондратюк исполнил каскад из трёх четверных прыжков. Видео

Марк Кондратюк исполнил каскад из трёх четверных прыжков. Видео
Марк Кондратюк
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Чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпийских игр в команде Марк Кондратюк продемонстрировал на тренировке сложный каскад.

«Чёрная пятница! Три сальхова по цене двух», — так фигурист подписал видео, выложенное в соцсетях. Он исполнил три четверных сальхова через ойлеры.

Напомним, в текущем сезоне Кондратюк выиграл турнир памяти Сергея Гринькова, исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков. Ранее он справился с аналогичным контентом на контрольных прокатах сборной России.

Спортсмен заявлен на этапы Гран-при России в Магнитогорске и Москве, также он планирует выступать в шоу Ильи Авербуха.

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