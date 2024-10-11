Лев Лазарев выиграл короткую программу на первом этапе юниорского Гран-при России
Российский фигурист Лев Лазарев стал лидером после короткой программы на первом этапе юниорского Гран-при России в Москве. Он получил от судей 85,98 балла. Вторым стал Александр Семков с результатом 76,78. Тройку лидеров замкнул Михаил Алексахин (75,48).
Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров – 2024/2025. Первый этап, Москва.
Юноши, короткая программа.
- Лев Лазарев — 85,98
- Александр Семков — 76,78
- Михаил Алексахин — 75,48
- Вадим Воронов — 73,82
- Николай Колесников — 69,31
- Илья Малышев — 68,14
- Макар Пузин — 65,21
- Платон Каблуков — 65,13
- Борис Татаров — 63,72
- Максим Стрелков — 62,28
- Герман Ленков — 61,99
- Дмитрий Пустовалов — 59,40
- Макар Николаев — 58,85
- Климентий Толчинский — 55,77
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