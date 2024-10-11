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Лев Лазарев выиграл короткую программу на первом этапе юниорского Гран-при России

Лев Лазарев выиграл короткую программу на первом этапе юниорского Гран-при России
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Российский фигурист Лев Лазарев стал лидером после короткой программы на первом этапе юниорского Гран-при России в Москве. Он получил от судей 85,98 балла. Вторым стал Александр Семков с результатом 76,78. Тройку лидеров замкнул Михаил Алексахин (75,48).

Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров – 2024/2025. Первый этап, Москва.
Юноши, короткая программа.

  1. Лев Лазарев — 85,98
  2. Александр Семков — 76,78
  3. Михаил Алексахин — 75,48
  4. Вадим Воронов — 73,82
  5. Николай Колесников — 69,31
  6. Илья Малышев — 68,14
  7. Макар Пузин — 65,21
  8. Платон Каблуков — 65,13
  9. Борис Татаров — 63,72
  10. Максим Стрелков — 62,28
  11. Герман Ленков — 61,99
  12. Дмитрий Пустовалов — 59,40
  13. Макар Николаев — 58,85
  14. Климентий Толчинский — 55,77
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