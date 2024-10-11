Лев Лазарев выиграл короткую программу на первом этапе юниорского Гран-при России

Российский фигурист Лев Лазарев стал лидером после короткой программы на первом этапе юниорского Гран-при России в Москве. Он получил от судей 85,98 балла. Вторым стал Александр Семков с результатом 76,78. Тройку лидеров замкнул Михаил Алексахин (75,48).

Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров – 2024/2025. Первый этап, Москва.

Юноши, короткая программа.

Лев Лазарев — 85,98 Александр Семков — 76,78 Михаил Алексахин — 75,48 Вадим Воронов — 73,82 Николай Колесников — 69,31 Илья Малышев — 68,14 Макар Пузин — 65,21 Платон Каблуков — 65,13 Борис Татаров — 63,72 Максим Стрелков — 62,28 Герман Ленков — 61,99 Дмитрий Пустовалов — 59,40 Макар Николаев — 58,85 Климентий Толчинский — 55,77