Американцы Элльяна и Итан Пил выиграли 7-й этап юниорского Гран-при в Китае
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Американские фигуристы Элльяна Пил и Итан Пил выиграли седьмой этап юниорского Гран-при в Уси (Китай). Они получили от судей 160,50 балла. Вторыми стали французы Амбр Перрье-Жьянезини и Самюэль Блан-Клаперман с результатом 154,87, тройку лидеров замкнули представители Канады Хли Нгуен и Брендан Джанг (150,97).
Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2024/25. Этап 7, Уси, Китай
Танцы на льду. Произвольный танец
12 октября 2024, суббота. 07:15 МСК
Окончено
1
США
2
Франция
3
Канада
Юниорский Гран-при ISU. Седьмой этап. Уси (Китай). Танцы на льду:
- Элльяна Пил/Итан Пил (США) — 160,50.
- Амбер Перрье-Жьянезини/Самюэль Блин-Клаперман (Франция) — 154,87.
- Хли Нгуен/Брендан Джанг (Канада) — 150,97.
- Оливия Айлин/Дилан Кейн (США) — 142,21.
- Эшли Слаттер/Атл Онгай-Перрес (Великобритания) — 140,38.
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