Американцы Элльяна и Итан Пил выиграли 7-й этап юниорского Гран-при в Китае

Американские фигуристы Элльяна Пил и Итан Пил выиграли седьмой этап юниорского Гран-при в Уси (Китай). Они получили от судей 160,50 балла. Вторыми стали французы Амбр Перрье-Жьянезини и Самюэль Блан-Клаперман с результатом 154,87, тройку лидеров замкнули представители Канады Хли Нгуен и Брендан Джанг (150,97).

Юниорский Гран-при ISU. Седьмой этап. Уси (Китай). Танцы на льду:

Элльяна Пил/Итан Пил (США) — 160,50. Амбер Перрье-Жьянезини/Самюэль Блин-Клаперман (Франция) — 154,87. Хли Нгуен/Брендан Джанг (Канада) — 150,97. Оливия Айлин/Дилан Кейн (США) — 142,21. Эшли Слаттер/Атл Онгай-Перрес (Великобритания) — 140,38.