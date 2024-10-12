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Японская фигуристка Ами Накаи заняла первое место на седьмом этапе юниорского Гран-при ISU

Японская фигуристка Ами Накаи заняла первое место на седьмом этапе юниорского Гран-при ISU
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Японская фигуристка Ами Накаи стала победительницей седьмого этапа юниорского Гран-при ISU — 2024/2025 в Уси (Китай). По итогам выступлений в короткой и произвольной программах она получила от судей 204,88 балла. Второе место заняла представительница Южной Кореи Юсеонг Ким с результатом в 192,23 балла. Тройку сильнейших замкнула китаянка Ихань Ван (192,11).

Юниорский Гран-при ISU — 2024/2025. Седьмой этап. Уси (Китай). Девушки:

  1. Ами Накаи (Япония) — 204,88 балла;
  2. Юсеонг Ким (Южная Корея) — 192,23;
  3. Ихань Ван (Китай) — 192,11;
  4. Шусянь Цзинь (Китай) — 189,89;
  5. Ё Такаги (Япония) — 185,45;
  6. Инга Гургенидзе (Япония) — 179,14.
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