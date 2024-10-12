Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Я в шоке». Агата Петрова прокомментировала победу на этапе юниорского Гран-при России

«Я в шоке». Агата Петрова прокомментировала победу на этапе юниорского Гран-при России
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Агата Петрова прокомментировала победу на первом этапе юниорской серии Гран-при России, который прошёл в Москве.

— Поделись своими эмоциями от победы.
— Я сейчас в шоке, не знала, что у меня так получится. Была настроена на чистый прокат, были нервы, но я рада, что откатала чисто. Честно, не ожидала, что буду первая. Очень рада, спасибо моим тренерам за подготовку.

— Что изменилось в тебе в этом сезоне?
— У меня больше уверенности появилось. Плюс у меня очень хорошие, любимые программы, которые вдохновляют меня. Я готова катать их вечно!

— Расскажи про свою короткую программу.
— Это вообще не мой стиль, мы стараемся её ещё доработать, нюансы есть. Но я рада, что зрителям нравится, мне нравится, тренерам нравится. Будем работать дальше и улучшаться.

— Расскажи про свою произвольную программу.
— Мы её ставили ночью. Честно, очень положительные эмоции у меня с этой программой связаны, мне очень нравится музыка. Я так рада, что эту программу мне поставил Илья Авербух, спасибо ему большое. Честно, её даже нельзя катать плохо, её нужно показывать достаточно хорошо, и я стараюсь это делать так», — передаёт слова Петровой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Материалы по теме
«Изучать с Мишиным прыжки – одно удовольствие». Интервью с яркой юниоркой из Петербурга
Эксклюзив
«Изучать с Мишиным прыжки – одно удовольствие». Интервью с яркой юниоркой из Петербурга
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android