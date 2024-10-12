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«Я в нём спать буду». Агата Петрова призналась, что выступает в платье Софьи Самодуровой

«Я в нём спать буду». Агата Петрова призналась, что выступает в платье Софьи Самодуровой
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Российская фигуристка Агата Петрова подтвердила, что для проката произвольной программы на победном для себя этапе юниорского Гран-при России в Москве использовала платье Софьи Самодуровой.

«Да, это так. Мы даже под это платье изготовили бабочку. Но постараемся сшить новое, у нас в итоге будет три платья к этой произвольной программе. Бог любит троицу, попробуем третью попытку. Надеюсь, оно тоже будет очень красивое. Но на данный момент мне больше нравится платье Софьи Вячеславовны. Перед тем как я уехала, Софья Вячеславовна сказала, что в этом платье выиграла юниорский этап Гран-при. Думаю, я в этом платье теперь спать буду, я не сниму его больше никогда (смеётся)», — передаёт слова Петровой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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