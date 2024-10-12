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«Удовлетворения нет». Андреева — о выступлении на юниорском этапе Гран-при в Москве

«Удовлетворения нет». Андреева — о выступлении на юниорском этапе Гран-при в Москве
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Российская фигуристка, обучающаяся в тренерском штабе Этери Тутберидзе, Елизавета Андреева высказалась о своём выступлении на первом этапе юниорского Гран-при России в Москве, где она заняла второе место.

— Поделись своими эмоциями от завоевания серебра, есть ли чувство удовлетворения?
— Конечно, полного удовлетворения нет. В короткой была досадная ошибка, в произвольной второй четверной не получился. Но всё поправимо, будем работать, чтобы таких ошибок не было.

— Как тренеры настраивали тебя на старт?
— Говорили, чтобы я была спокойной: надо представлять, что катаешь как на тренировке.

— Есть ли кто-то, с кого ты берёшь пример в фигурном катании?
— Все девчонки старшего возраста, которые были на Олимпиаде, меня вдохновляют: Аня Щербакова, Саша Трусова, Камила Валиева. Все они — мои кумиры, — передаёт слова Петровой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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